آلية استرداد ” السُلف المؤقتة ” من الموظفين الحكوميين

حمودي العنزي(صدى):

أقرت الجهات العليا آلية استرداد العُهد التي تم صرفها للموظفين الحكوميين،وسيتم استقطاع قيمتها شهريًا من الموظفين المتقاعدين.

وأوضحت مصادر أنه في حال كان الموظف متوفيًا قبل الانتهاء من سداد المتبقي من العهدة يتم تسوية رصيد العهدة محاسبيا بموافقة وزارة المالية، بعد قيام الجهة بتقديم إقرار مالي وإداري يفيد بذلك.

وأشارت المصادر إلى أنه فيما يخص السلف المؤقتة للموظفين المتوفين وهم على رأس العمل، فإن على ورثة المتوفى سداد العُهد، أو تقديم الجهة التي يعمل بها إقرارًا ماليًا وإداريًا يثبت عدم قدرة ورثة المتوفى على السداد أو تعذر تسديد العهدة، بحسب عكاظ.

وفيما يخص الموظف المعسر، الذي سجلت عهد عليه، فإنه على الجهة التي قُيدت العهدة في حساباتها تقديم إقرار مالي وإداري يثبت عدم وجود ممتلكات نقدية وعينية للمعسر تكفي لتحصيل مبلغ العهدة ،ويعفى من ذلك بموجب صك إعسار.