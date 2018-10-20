بالفيديو.. طالب ينحر أستاذه ويفصل رأسه عن جسده ويتجول بها في الشوارع
شهدت المغرب جريمة مروعة، حيث أقدم شاب على نحر أستاذه، وفصل رأس أستاذه عن جسده، وسط الشارع،مستخدمًا ” سيف ” .
وتجول الطالب المجرم وهو يمسك بالرأس المقطوعة في شوارع المنطقة، قبل أن يضعها أمام محل تجاري.
وأبلغ المارة في الشارع الشرطة، والتي تمكنت من الإمساك بالجاني بعد مطاردته وإطلاق الرصاص التحذيري نحوه.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36229 ] نشر منذ 38 دقيقة
ياالله صباح خير😰
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33151 ] نشر منذ 11 دقيقة
سيف سيف عاد هذا قصاص طيب المفروض ضرب رقبته بالسيف في نفس المكان وينتهي الامر