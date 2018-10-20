بالفيديو.. طالب ينحر أستاذه ويفصل رأسه عن جسده ويتجول بها في الشوارع

مليكة فؤاد(صدى):

شهدت المغرب جريمة مروعة، حيث أقدم شاب على نحر أستاذه، وفصل رأس أستاذه عن جسده، وسط الشارع،مستخدمًا ” سيف ” .

وتجول الطالب المجرم وهو يمسك بالرأس المقطوعة في شوارع المنطقة، قبل أن يضعها أمام محل تجاري.

وأبلغ المارة في الشارع الشرطة، والتي تمكنت من الإمساك بالجاني بعد مطاردته وإطلاق الرصاص التحذيري نحوه.