الشهري: الأزمات ترفع مستوى المناعة لدى الشعب ضد ما يضر استقراره
أكد المحلل السياسي حمدان الشهري ،تعليقًا على ثبوت مقتل الصحفي جمال خاشقجي، أن هذه الأزمات لا تزيد الشعب وقيادته إلا لُحمةً وصلابة.
وقال الشهري ،إنه بفضل الله هذه الأزمات : ” ترفع مستوى المناعة لدى شعبنا في عدم الإصغاء لما يضر بأمنه وإستقراره، وفِي التصدي للحملات المغرضة التي شعارها الكاذب حقوق الإنسان وليست إلا ضده وضد وطنه. ”
وعلق على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وثقته في المملكة قائلا : ” بعد تصريحات ترامب بثقته بالرواية السعودية ويقول أن السعودية مهمة لمواجهة طهران، سيخرج لنا أتباع الجزيرة ويقولون فقط من أجل مصالحهم. ”
وأضاف : ” إذا كانت دولة بحجم الولايات المتحدة ترى مصلحتها مع الرياض فكيف بالصغار ولاعجب فالصغير لا يدرك ولا يعرف مصلحته مع من تكون ” .
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