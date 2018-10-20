الشهري: الأزمات ترفع مستوى المناعة لدى الشعب ضد ما يضر استقراره

عادل الحربي(صدى):

أكد المحلل السياسي حمدان الشهري ،تعليقًا على ثبوت مقتل الصحفي جمال خاشقجي، أن هذه الأزمات لا تزيد الشعب وقيادته إلا لُحمةً وصلابة.

وقال الشهري ،إنه بفضل الله هذه الأزمات : ” ترفع مستوى المناعة لدى شعبنا في عدم الإصغاء لما يضر بأمنه وإستقراره، وفِي التصدي للحملات المغرضة التي شعارها الكاذب حقوق الإنسان وليست إلا ضده وضد وطنه. ”

وعلق على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وثقته في المملكة قائلا : ” بعد تصريحات ترامب بثقته بالرواية السعودية ويقول أن السعودية مهمة لمواجهة طهران، سيخرج لنا أتباع الجزيرة ويقولون فقط من أجل مصالحهم. ”

وأضاف : ” إذا كانت دولة بحجم الولايات المتحدة ترى مصلحتها مع الرياض فكيف بالصغار ولاعجب فالصغير لا يدرك ولا يعرف مصلحته مع من تكون ” .