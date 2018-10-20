بن مساعد يوجه رسالة شديدة اللهجة للمتباكين على خاشقجي قبل إعلان وفاته
استنكر الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رد فعل أعداء المملكة من البيان السعودي الرسمي الذي كشف ملابسات وفاة جمال خاشقجي.
وقال بن مساعد في تغريدة له : ” تباكوا على خاشقجي رحمه الله قبل اعلان وفاته ، وبعد أن ظهر البيان السعودي عن وفاته وملابساتها هاهم يضحكون ” .
وتابع: ” ليس هناك أحقر ولا أحط ولا أقذر من هؤلاء.. ليس الموضوع خاشقحي بل كل ما يعتقدون أنه يضر السعودية ” .
وأضاف : ” ستبقى السعودية عزيزة شامخة بحول الله وستظلون أنتم أنتم ” .
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