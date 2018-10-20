بن مساعد يوجه رسالة شديدة اللهجة للمتباكين على خاشقجي قبل إعلان وفاته

حمودي العنزي(صدى):

استنكر الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رد فعل أعداء المملكة من البيان السعودي الرسمي الذي كشف ملابسات وفاة جمال خاشقجي.

وقال بن مساعد في تغريدة له : ” تباكوا على خاشقجي رحمه الله قبل اعلان وفاته ، وبعد أن ظهر البيان السعودي عن وفاته وملابساتها هاهم يضحكون ” .

وتابع: ” ليس هناك أحقر ولا أحط ولا أقذر من هؤلاء.. ليس الموضوع خاشقحي بل كل ما يعتقدون أنه يضر السعودية ” .

وأضاف : ” ستبقى السعودية عزيزة شامخة بحول الله وستظلون أنتم أنتم ” .