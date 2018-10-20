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ترامب: نحتاج للسعودية كقوة لتحقيق توازن أمام إيران

ترامب: نحتاج للسعودية كقوة لتحقيق توازن أمام إيران
واشنطن(صدى):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن الإعلان السعودي عما جرى لجمال خاشقجي يعد خطوة جيدة وكبيرة وله مصداقية

وأضاف ترامب : ” أثق في التفسير السعودي لما جرى لخاشقجي ولا أعتقد أن القيادة السعودية كذبت ” .

وتابع الرئيس الأمريكي : ” نحتاج للسعودية كقوة لتحقيق توازن أمام إيران ” .

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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 20493 ] نشر منذ 60 دقيقة

كلام منطقي و سليم

[ عدد التعليقات: 2674 ] نشر منذ 54 دقيقة

نعم ستبقى السعودية شامخة ابيه رغم
كيد الاعداء والخونة واذناب المجوس
فهي منبع العدل والسلام ويدها ممدودة
بالخير والعطاء دائما .
اللهم احفظها من كل شر ومن كل حاقد
وحاسد وانصرها على من عاداها .. آمين.

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