ترامب: نحتاج للسعودية كقوة لتحقيق توازن أمام إيران
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن الإعلان السعودي عما جرى لجمال خاشقجي يعد خطوة جيدة وكبيرة وله مصداقية
وأضاف ترامب : ” أثق في التفسير السعودي لما جرى لخاشقجي ولا أعتقد أن القيادة السعودية كذبت ” .
وتابع الرئيس الأمريكي : ” نحتاج للسعودية كقوة لتحقيق توازن أمام إيران ” .
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 20493 ] نشر منذ 60 دقيقة
كلام منطقي و سليم
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2674 ] نشر منذ 54 دقيقة
نعم ستبقى السعودية شامخة ابيه رغم
كيد الاعداء والخونة واذناب المجوس
فهي منبع العدل والسلام ويدها ممدودة
بالخير والعطاء دائما .
اللهم احفظها من كل شر ومن كل حاقد
وحاسد وانصرها على من عاداها .. آمين.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36228 ] نشر منذ 43 دقيقة
كلام سليم👍👍👍
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2674 ] نشر منذ 37 دقيقة
ماعليك زود 👍