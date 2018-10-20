ترامب: نحتاج للسعودية كقوة لتحقيق توازن أمام إيران

واشنطن(صدى):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن الإعلان السعودي عما جرى لجمال خاشقجي يعد خطوة جيدة وكبيرة وله مصداقية

وأضاف ترامب : ” أثق في التفسير السعودي لما جرى لخاشقجي ولا أعتقد أن القيادة السعودية كذبت ” .

وتابع الرئيس الأمريكي : ” نحتاج للسعودية كقوة لتحقيق توازن أمام إيران ” .

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