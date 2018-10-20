حسين عبدالغني يرفض التسامح ويطلب تحويل قضيته مع معاذ للشرطة

ماجد محمد(صدى):

أكد حسين عبدالغني لاعب نادي أحد، على عدم تنازله عن حقه بعد الاعتداء عليه من قبل حسن معاذ، أمس الجمعة.

وطلب عبدالغني تحويل قضية اعتداء حسن معاذ إلى مركز الشرطة، رافضًا التنازل أو المسامحة.

وكان اللاعب حسن معاذ، قد اعتدى بالضرب على زميله عبدالغني، حتى أدماه، في النفق المؤدي إلى غرفة اللاعبين، عقب مباراة أحد والاتحاد.

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