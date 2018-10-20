حسين عبدالغني يرفض التسامح ويطلب تحويل قضيته مع معاذ للشرطة
أكد حسين عبدالغني لاعب نادي أحد، على عدم تنازله عن حقه بعد الاعتداء عليه من قبل حسن معاذ، أمس الجمعة.
وطلب عبدالغني تحويل قضية اعتداء حسن معاذ إلى مركز الشرطة، رافضًا التنازل أو المسامحة.
وكان اللاعب حسن معاذ، قد اعتدى بالضرب على زميله عبدالغني، حتى أدماه، في النفق المؤدي إلى غرفة اللاعبين، عقب مباراة أحد والاتحاد.
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جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10825 ] نشر منذ 1 ساعة
كفويا ابو عمر💪😊😂موقادين يوقفونه في الملعب قاعدين يصارعونه برى😊😂😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10825 ] نشر منذ 1 ساعة
من زمان ولعيبه ابو نقتين✌😊😂يلاحقونه😁😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36228 ] نشر منذ 54 دقيقة
لاتفكه😐
الابهاوي[ عدد التعليقات: 411 ] نشر منذ 46 دقيقة
من زمان وانت الدور لها يا عبد الغني
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10825 ] نشر منذ 41 دقيقة
نقطتين😊😂