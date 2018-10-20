بالفيديو.. تيسير المفرج: متوسط دخل الفرد السعودي 11 ألف ريال شهريًا

عادل الحربي(صدى):

أوضح ” تيسير المفرج ” المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الجمعة، أن المبلغ الصحيح لمتوسط دخل الفرد السعودي هو 11 ألف ريال.

وقال ” المفرج ” ، إن الهيئة توصلت إلى هذا الرقم من خلال مسوح عامة واستطلاعات تتم عبر سؤال المواطنين بشكل مباشر عن مدخولاتهم الشهرية.

وأضاف ” المفرج ” ، في مداخلة هاتفية ببرنامج ” يا هلا ” المذاع عبر فضائية ” روتانا خليجية ” ، ردًا على ما تعلنه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، من أن متوسط دخل الفرد السعودي هو 3 آلاف ريال، قائلًا : إن مؤسسة التأمينات تعتمد على الرواتب الأساسية للموظفين السعوديين المسجلين لديها، ما يدل على اختلاف المنهجية في الوصول إلى الرقمين.