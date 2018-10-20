بالفيديو.. تيسير المفرج: متوسط دخل الفرد السعودي 11 ألف ريال شهريًا
أوضح ” تيسير المفرج ” المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الجمعة، أن المبلغ الصحيح لمتوسط دخل الفرد السعودي هو 11 ألف ريال.
وقال ” المفرج ” ، إن الهيئة توصلت إلى هذا الرقم من خلال مسوح عامة واستطلاعات تتم عبر سؤال المواطنين بشكل مباشر عن مدخولاتهم الشهرية.
وأضاف ” المفرج ” ، في مداخلة هاتفية ببرنامج ” يا هلا ” المذاع عبر فضائية ” روتانا خليجية ” ، ردًا على ما تعلنه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، من أن متوسط دخل الفرد السعودي هو 3 آلاف ريال، قائلًا : إن مؤسسة التأمينات تعتمد على الرواتب الأساسية للموظفين السعوديين المسجلين لديها، ما يدل على اختلاف المنهجية في الوصول إلى الرقمين.
أ. #تيسير المفرج @taiseermm المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء:
متوسط دخل الفرد 11ألف وليس 3 آلاف كما تذكر التأمينات، لأن التأمينات تذكر الرواتب المسجلة بسجلاتهم فقط، أما نحن فأجرينا مسوحا مباشرة عن إجمالي دخل الفرد من أكثر من عمل.#برنامج_ياهلا مع @jalmuayqil #خليجية pic.twitter.com/gEzyMHb4hs
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 19, 2018
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