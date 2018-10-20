ترامب: المملكة حليف مهم وبومبيو لم يتسلم تسجيل صوتي

نايف السالم(صدى):

نشر الرئيس الأمريكي ” دونالدو ترامب ” ، اليوم الجمعة، تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين القصير ” تويتر ” ، شدد فيها على أهمية العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة.

وقال ” ترامب ” في تغريدته، ” إن وزير الخارجية الأميركي ” مايك بومبيو ” لم يتسلم من الأتراك تسجيلًا صوتيًا أو فيديو حول ما حدث في القنصلية السعودية، معتبرًا كل تلك الأخبار كاذبة.

وأضاف ” ترامب “، أنه نفى كلًا من وزير الخارجية ” الأميركي والتركي ” بدوره وجود مثل تلك التسجيلات، مؤكدًا أن ” بومبيو ” لم ير نصا ولم يسمع يسمع تسجيلًا خلال زيارته لتركيا.

وقال ” الرئيس الأمريكي ” ، إن السعودية حليف مهم وينبغي وضع أهمية العلاقات الأميركية السعودية في الحسبان، وفقًا لما نشره ” موقع العربية . نت ” .