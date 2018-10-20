بالفيديو.. ” المطلق ” يكشف حكم الأكل مع تارك الصلاة

علي القحطاني (صدى):

أفتى الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، بجواز مؤاكلة تارك الصلاة.

وأوضح في برنامجه الأسبوعي ” استديو الجمعة ” المذاع على إذاعة ” نداء الإسلام ” ، أنه يجوز كذلك الأمل مع الكافر، مستشهدًا بأن النبي ﷺ أكل طعامًا عند اليهود، وتوضأ هو وصحابته ” رضي الله عنهم ” من مزادة (وعاء) امرأة مشركة.

جاء ذلك ردًا على سؤال حول جواز الأكل مع تارك الصلاة، قائلًا : ” نعم، يجوز، وأن يأكل الإنسان مع الكافر حتى. والنبي ﷺ وأصحابه – رضوان الله عليهم – توضؤوا من مزادة امرأة مشركة ” .

وأضاف : ” والنبي ﷺعزمه اليهود؛ إذ استضافه يهودي ويهودية، ووضعوا له طعامًا، وأكل منه حتى، أنهم سموه ﷺ وبعض صحابته – رضي الله عنهم – في الطعام ” .