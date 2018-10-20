بي أيه أي سيستمز: 11 وظيفة فنية وإدارية شاغرة بـ 5 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، اليوم الجمعة، عن توافر عدد من الوظائف الفنية والإدارية للسعوديين والمقيمين من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من ” الرياض، وتبوك، والظهران، والطائف، والجبيل “.

وأوضحت ” الشركة ” أن التقديم مُتاح بدءًا من اليوم الجمعة، وأن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية ” فني صيانة محركات طائرات نفاثة، فني أجهزة سلامة، فني صيانة طائرات (عدد وظيفتي ) ، مدير مشروع- الدعم، مشرف فني التسلح- التايفون، فني صيانة، مشغل ميكانيكي- التايفون، مشرف فني ميكانيكي خدمات أرضية- التايفون، مشغل الكترونيات- التايفون، مشرف الكترونيات بحري.

وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:http://baesystems.taleo.net