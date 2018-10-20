إحباط تهريب عمالية مخالفة بمكة المكرمة بعد مطاردة من أمن الطرق

نايف السالم(صدى):

ألقت شرطة محافظة الشواق بمكة المكرمة، القبض على شخص قام بتهريب عمالة مخالفة لأنظمة الإقامة الوعمل، بعد مطاردة أمن الطرق له.

وتفصيلًا، اشتبه رجال الأمن في مركبة من نوع بكب غمارتين عند نقطة أمام مركز حفار باتجاه الشمال على طريق الساحل، لذلك حاولت استيقاف السائق لكنه رفض الوقوف للنقطة، ولاذ بالفرار.

وبدأت قوات الأمن في إطلاق طلقات تحذيرية في الهواء؛ لرفضه الوقوف أكثر من مرة، ومن ثم أطلقت طلقتَيْن على إطارات المركبة، وتم إيقافه بالقوة الجبرية.

وعثر بحوزته على خمسة أشخاص من الجنسية الإثيوبية المخالفين لنظام الإقامة والعمل؛ وتم تسليم الحالة لجهة الاختصاص التي فتحت ملف تحقيق تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.