رجل أمن ينقذ حياة فتاة في ظهران

نايف السالم(صدى):

كشف الشاب ” فيصل مسعف العتيبي ” أحد أفراد الأمن بشرطة ظهران، اليوم الجمعة، تفاصيل إنقاذه حياة فتاة ” ٢١ عاماً ” كانت على وشك الانتحار وهمّت بإلقاء نفسها من أعلى سطح البناية، ونجح بعد تدخله سريعًا ومخاطرته بنفسه متسلقًا الجدار، في إبعادها عن الحافة.

ويقول ” فيصل ” : ” وردنا بلاغ عن وجود فتاة تهدد بالانتحار لظروف تعانيها، وفورًا توجهنا للموقع، فإذا هي قد صعدت جدار السطح، ووقفت على حافته فحاولنا تهدئتها بلا استجابة منها وكانت في حالة نفسية سيئة ” .

وأكمل ” فيصل ” : ” صعدت للسطح وتسلقت الجدار وحاولت مراقبتها من بعيد حتى لا تشاهدني وتُلقي نفسها، فكانت تبكي فباغتها واصطحبتها بقوة، واستطعت إنقاذها قبل وصول فرق الدفاع المدني وشكرني ذووها الذين كانوا في وضع صعب كما شكرني بعض المواطنين ” .

وانهى ” فيصل ” حديثه قائلًا : ” هذا واجبنا ودورنا ومسؤولياتي الإنسانية والأخلاقية، تُحتم علي الوقوف مع الجميع، والمخاطرة بالنفس لإنقاذ المواطنين وهذا ما تعلمناه في الميدان من تفانٍ وإقدام بتوجيهات من القيادة ” .