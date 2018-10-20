التماس كهربائي بشاحن جوال يخلي منزلا بخميس مشيط دون اصابات

محمد بن طحيطح(صدى):

باشر مدني خميس مشيط بلاغا مساء الجمعة ١٤٤٠/٢/١٠ بوقوع حادث حريق بمنزل مكون من دورين بحي العزيزيه بخميس مشيط حيث انحصر الحريق بغرفه نوم تقع بالدور الاول مع اسوداد كربوني نتيجة لتوابع الحريق وقد عملت فرق الدفاع المدني على اخلاء عشره اشخاص من قاطني الدور الثاني كاجراء احترازي واخماد الحريق وتهوية الموقع بواسطة المعدات الفنية اللازمة والذي لم يصاحبه اي اصابات ولله الحمد ويعود السبب من خلال المعاينة والتحقيق الاولي الى التماس كهربائي بشاحن جوال بالغرفة ادى الى حدوث الحريق .

أوضح ذلك المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي.