بالفيديو.. مقتل أكثر من 50 شخص دهسًا بالقطار

نيودلهي(صدى):

تداولت وسائل إعلام هندية، أنباء عن مقتل ما لا يقل عن 50 شخص، اليوم الجمعة، دهسًا علي قضبان السكة الحديد بمدينة أمريتسار الهندية، وإصابة آخريين وذلك عقب اقتحام قطار لحشد من الهنود وقفوا للاحتفال بحرق تمثال ” رافانا ” .

وتواجد على خط السكة الحديد بمدينة ” أمريتسار ” حوالي 300 شخص، تجمعوا لحضور ما يعتبرونه طقسا دينيًا، وفوجئوا بمرور القطار القادم من مدينة ” جالاندهار ” .

وأظهر ” مقطع فيديو ” ، صُوِّر بعد وقوعٍ الحادث، وجود النيران في الموقع ثم مرور القطار فجأة بين المتجمهرين، فيما أمر رئيس وزراء البنجاب، وزراء ” الداخلية، الصحة، العدل ومدير الشرطة ” بالتوجه الفوري إلى ” أمريتسار ” أهم مدن البنجاب شمال غرب الهند، لمتابعة الموقف والإشراف على جهود الإغاثة والإنقاذ.

وقررت ” الحكومة ” ، عن منح 5 آلاف روبية لأسرة كل متوفى، وتوفير العلاج المجاني للمصابين في المستشفيات الحكومية والخاصة، فيما أعلنت الطوارئ لمواجهة الحادث الكارثة.