للجنسين.. غرفة الرياض توفر 512 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت غرفة الرياض، اليوم الجمعة، عن توفر 512 وظيفة شاغرة للجنسين، لحملة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في بعض التخصصات، وذلك للعمل لدى 11 شركة بالقطاع الخاص في مدينة الرياض.

وأشارت إلى أن الشركات تتضمن: شركة ستيلكيس الجريسي المحدودة، شركة أسواق بندة، شركة مركز الطب المتقدم للتخصصات الدقيقة، فندق الريتز كارلتون، شركة صناعات العيسى، شركة لش، شركة لاند مارك العربية، شركة أبناء حمد بن ناصر العباد للتجارة، مجمع عيادات تجديد الصحة والجمال، الشركة العالمية للصناعات الحديثة، مؤسسة ركن سانية.

وبيَّنت أن الوظائف المتاحة هي:

– ملاحظ متابعة مواد.

– فني سلامة مهنية.

– مدراء المستقبل.

– مدير سوق.

– مشرف قسم.

– بائع إلكترونيات.

– محاسب مبيعات.

– مصفف.

– موظف استقبال.

– موظف خدمات أغذية ومشروبات.

– مشرف مبيعات.

– مندوب مبيعات.

– بائع.

– أمين صندوق.

– مسؤول علاقات حكومية.

– فني تقنية.

– مدير معرض.

– منسق مبيعات.

– كاشير.

– رجل أمن.

– منشطة مبيعات.

– بائعة.

– كاشير.

– مشرفة معرض.

– مساعدة مدير معرض.

– مديرة معرض.

– فنية تجميل.

– موظفة خدمة عملاء.

وأكدت أنَّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الأحد الموافق 21 أكتوبر 2018م، وتستمر لمدة 5 أيام.

ويمكن للراغبين في التقدم على الوظائف، التقديم والاطلاع على مواقع المقابلات، من خلال الرابطhttp://www.riyadhchamber.com