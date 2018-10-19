18 وظيفة شاغرة بشركة ” جنرال إلكتريك ” في 5 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة جنرال إلكتريك، المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية والفنية الشاغرة للسعوديين والمقيمين.

وأوضحت أن الوظائف لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدة تخصصات، مشيرة إلى أن العمل سيكون بمشاريع الشركة في المملكة وبعددٍ من الشركات التابعة لها في كل من: الرياض، وجدة، والدمام، والظهران، والأحساء.

وبيَّنت أن الوظائف هي: مهندس الدعم الإقليمي، مهندس برمجيات، فني كهرباء، مساعد كهربائي، يمشرف كهربائي، فني لحام أنابيب، مدير برنامج التصنيع، مدير منتجات المنطقة التدخلية، مدير المبيعات- خدمات شبكة الطاقة، أخصائي جودة الإنتاج.

وتضمنت الوظائف كذلك: مدير أول الحسابات الرقمية، مدير قسم- إنجاز واستكمال البئر، أخصائي تخطيط وتنفيذ المواد، مهندس خدمات، ممثل الموارد البشرية، أخصائي طلبات العملاء- قسم المكملات، أخصائي حقل- خدمات حفر، أخصائي دعم العمليات العامة- قسم المكملات.

وأكدت أن التقديم متاح الآن عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف من خلال الرابط هنـــــــا..