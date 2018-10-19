بالصور.. الدفاع المدني ينقذ 3 أشخاص احتجزت السيول مركبتهم بوادي مهرة

عادل الحربي (صدى):

نشر الحساب الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الجمعة، عدد من الصور عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أوضحت فيها إنقاذ 3 أشخاص إحتجزت مركبتهم بسبب السيول في وادي مهرة بمحافظة بلقرن .

وأشارت ” المديرية ” ، إلى أن فرق الدفاع المدني بمحافظة بلقرن، باشرت بلاغ عن احتجاز مركبة في سيل بوادي مهرة بداخلها ثلاثة أشخاص، تم إخراجهم وهم بصحة جيدة.