بالصور.. الدفاع المدني ينقذ 3 أشخاص احتجزت السيول مركبتهم بوادي مهرة
نشر الحساب الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الجمعة، عدد من الصور عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أوضحت فيها إنقاذ 3 أشخاص إحتجزت مركبتهم بسبب السيول في وادي مهرة بمحافظة بلقرن .
وأشارت ” المديرية ” ، إلى أن فرق الدفاع المدني بمحافظة بلقرن، باشرت بلاغ عن احتجاز مركبة في سيل بوادي مهرة بداخلها ثلاثة أشخاص، تم إخراجهم وهم بصحة جيدة.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33148 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يجعلها امطار خير وبركه يا ليتني قرنيه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33148 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يهديكم تنشبون اعماركم في المهالك