ملتقى اللياقة والحياة الصحية يودع زواره في دورته الثانية بعروض ترفيهية ومشاركة شخصيات رياضية معروفة

فيصل العنزي(صدى):

ودع ملتقى اللياقة البدنية والحياة الصحية والاستثمار الرياضي زوار دورته الثانية والذي أختتمت فعالياته أول أمس الأربعاء بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات بمشاركة وحضور الرياضيين المعروفين في التدريب الرياضي على اللياقة وبناء الاجسام ورياضات الكيك بوكسينج والكروسفت والملاكمة، والعديد من الرياضات الأخرى، برعاية من الهيئة العامة للرياضة والإتحاد السعودي للرياضة المجتمعية وبالشراكة مع الغرفة التجارية بالرياض ولجنة شباب الأعمال بالغرفة.

وحظيت الفعاليات بزيارة صاحبي السمو الملكي الأمير خالد والأمير سلمان ابني صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة لشؤون الطاقة.

كما زار الملتقى عشاق الرياضة واللياقة البدنية، ورواد الأعمال والراغبين بالاستثمار في الوسط الرياضي.

وشهد الملتقى مشاركات متنوعة من جهات حكومية وخاصة تهتم بالرياضة والصحة والغذاء، كما قدمت العديد من ورش العمل التي كان لها دور في زيادة الوعي بطرق الاستثمار وخاصة في المجال الرياضي وأهمية هذا النوع من الاستثمار في دعم الاقتصاد الوطني، كما حظي الملتقى بالمنافسة من الزوار في توثيق الأحداث التي تضمنها.

وحرص القائمون على الملتقى على تقديم فعالياته وفقراته بأسلوب تشويقي وترفيهي، للتحفيز على الاهتمام بالرياضة وممارستها بشكل دوري وبما يسهم في الحصول على حياة صحية سليمة، وتضمن ذلك تقديم عروض ترفيهية وتحديات ذات طابع رياضي.