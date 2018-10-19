مودريتش: غريزمان أحق بالفوز بالكرة الذهبية

ماجد محمد(صدى):

يعتبر نجم كرة القدم بالمنتخب الكرواتي، ونادي ريال مدريد الإسباني، لوكا مودريتش، أنه لا يستحق الحصول على جائزة الكرة الذهبية للعام الحالي.

وكان مودريتش ، قد فاز جائزة أفضل لاعب في أوروبا، وجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك بعد موسم استثنائي قدمه مع ناديه ريال مدريد الذي توج بلقب دوري أبطال أوروبا، ومع منتخب بلاده الذي بلغ نهائي مونديال روسيا 2018.

وأوضح ” مودريتش ” أن هنا 5 لاعبين كانوا أحق بالفوز بالكرة الذهبية وهم، الثلاثي الفرنسي: رفائيل فاران، أنطوان غريزمان وكيليان مبابي، إضافة إلى النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وأكد أن الجائزة يجب أن تذهب إلى أحد الفرنسيين الثلاثة، الفائزين بكأس العالم 2018، مرشحًا أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، لأن تكون من نصيبه.