بالفيديو.. سيدة تفقد السيطرة على مركبتها وتقتحم محل سلع تموينية بتثليث

نايف السالم(صدى):

رصدت كاميرا مراقبة، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يوثق لحظة اقتحام سيدة سعودية بسيارتها من نوع ” هايلكس ” محل لبيع السلع التموينية في محافظة تثليث.

وأظهر ” الفيديو ” ، الذي تداوله عدد كبير من رواد موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر” لحظة اقتحام سائقة سعودية محل تموينات بمركبتها، ولم تتوقف السيارة إلا داخل المحل.

وتسببت ” السيدة ” ، في إتلاف بعض المنتجات المعروضة داخل المحل، ولم يسفر حادث الإقتحام عن إصابات أو أذى للعاملين والزبائن داخل المحل.

ومن جانبها بررت ” السيدة ” ، سبب الحادث بعدم تمكنها من السيطرة على السيارة بعد حدوث خلل في الفرامل.