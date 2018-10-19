بالفيديو.. سيدة تفقد السيطرة على مركبتها وتقتحم محل سلع تموينية بتثليث
رصدت كاميرا مراقبة، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يوثق لحظة اقتحام سيدة سعودية بسيارتها من نوع ” هايلكس ” محل لبيع السلع التموينية في محافظة تثليث.
وأظهر ” الفيديو ” ، الذي تداوله عدد كبير من رواد موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر” لحظة اقتحام سائقة سعودية محل تموينات بمركبتها، ولم تتوقف السيارة إلا داخل المحل.
وتسببت ” السيدة ” ، في إتلاف بعض المنتجات المعروضة داخل المحل، ولم يسفر حادث الإقتحام عن إصابات أو أذى للعاملين والزبائن داخل المحل.
ومن جانبها بررت ” السيدة ” ، سبب الحادث بعدم تمكنها من السيطرة على السيارة بعد حدوث خلل في الفرامل.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56409 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههه ,,
,, الله يهديها ,, تقول ادوس على الفرامل ..
.. وين انتي ووين الفرامل وانت تجمحين الارصفه ,,
,, الحمد لله على سلامة العرب هههههههههههههه ,, لاتعودينها بس ,,
سردار[ عدد التعليقات: 2829 ] نشر منذ 2 ساعتين
شكلها غلطانه تدوس بنزين بدل الفرامل خخخخخخخخ
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33148 ] نشر منذ 2 ساعتين
هوي يا راسي توطت العربيات ونثرت الاغراض وبعد تناقز