بعثة أخضر المبارزة في ضيافة سفير المملكة بالفلبين

محمد السعران(صدى):

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين الدكتور عبدالله البصيري، حفل عشاء لبعثة المنتخب السعودي للمبارزة التي يترأسها فيصل الدوسري، حيث يشارك المنتخب حاليا في البطولة الآسيوية تحت 23 سنة بالعاصمة الفلبينية مانيلا.

ورحب السفير الدكتور عبدالله البصيري بالبعثة موضحاً أن السفارة السعودية في الفلبين تولي اهتماما كبيرا بالبعثات السعودية بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، ونوه بالانضباط والظهور المميز للبعثات السعودية ليؤكدوا أنهم خير ممثل للسعودية.

وأكد سفير المملكة لدى الفلبين أن الرياضة السعودية تعيش أزهى عصرها في ظل دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بمتابعة من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.

من جهته قدم فيصل الدوسري رئيس البعثة شكره للسفير على حسن الاستقبال وكافة التسهيلات التي وجدتها البعثة منذ وصولها الى الفلبين والتي ساهمت في تهيئة اللاعبين بالبطولة.

على الصعيد ذاته يخوض المنتخب السعودي للمبارزة اليوم السبت منافسات سلاح الابيه (فرق) حيث يمثل الأخضر السعودي كلا من أحمد ال حسين وفيصل عابد وجواد الداوود وسلطان العميري.