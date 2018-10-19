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بالصور.. الشباب ينهي تجهيزاته للقاء الهلال غدًا

بالصور.. الشباب ينهي تجهيزاته للقاء الهلال غدًا
نواف السالم(صدى):

اختتم فريق نادي الشباب، اليوم الجمعة، تدريباته المسائية بحضور رئيس النادي ” خالد البلطان ” و تحت إشراف المدرب الروماني ” ماريوس سوموديكا ” ، وذلك استعدادًا لمباراة نظيره الهلال، غدًا السبت، ضمن مباريات الجولة السادسة لدوري كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” للمحترفين.

واستهل ” سوموديكا ” ، التدريبات الأخيرة بتمارين الإحماء، وتسخين ولياقية خفيفة تحت قيادة مدرب اللياقة بالنادي ” ماركال ” ، وخضع بعدها لاعبو الفريق إلى تطبيق بعض الجمل الفنية والتكتيكية، اطمأن من خلالها على جهوزيتهم، وأختتم الفريق المران بتمارين الإطالة وتفكيك العضلات.

 

 

 

 

 


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