بالصور.. الشباب ينهي تجهيزاته للقاء الهلال غدًا

نواف السالم(صدى):

اختتم فريق نادي الشباب، اليوم الجمعة، تدريباته المسائية بحضور رئيس النادي ” خالد البلطان ” و تحت إشراف المدرب الروماني ” ماريوس سوموديكا ” ، وذلك استعدادًا لمباراة نظيره الهلال، غدًا السبت، ضمن مباريات الجولة السادسة لدوري كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” للمحترفين.

واستهل ” سوموديكا ” ، التدريبات الأخيرة بتمارين الإحماء، وتسخين ولياقية خفيفة تحت قيادة مدرب اللياقة بالنادي ” ماركال ” ، وخضع بعدها لاعبو الفريق إلى تطبيق بعض الجمل الفنية والتكتيكية، اطمأن من خلالها على جهوزيتهم، وأختتم الفريق المران بتمارين الإطالة وتفكيك العضلات.