وظائف شاغرة بـ ” التصنيع الوطنية ” في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

وفَّرت شركة التصنيع الوطنية، عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة، لحملة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في تخصصات محددة.

وأوضحت أن العمل سيكون بفروع الشركة في مدينة الرياض، مشيرة إلى أن الوظائف المتاحة هي: ” أخصائي أول- تطوير التسويق: درجة البكالوريوس في تخصصات: (البوليمرات، أو الهندسة الكيميائية)، مدير- قسم تطوير التسويق: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (البوليمرات، أو الهندسة الكيميائية) ” .

وأشارت إلى أن التقديم متاح حاليًا عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف من خلال الرابط .https://career5.successfactors.eu