بالفيديو.. هانسون : لا يمكن الوثوق بالأمن التركي فهم يكرهون السعوديين

نايف السالم(صدى):

انتقد ” جيم هانسون ” رئيس مجموعة الدراسات الأمنية STG في واشنطن، اليوم الجمعة، التقارير المسربة من تركيا حول اختفاء الصحفي ” جمال خاشقجي ” ، وذلك في مقابلة له مع شبكة ” فوكس نيوز ” الأمريكية.

وقال ” هانسون ” : ” لا نملك حقائق حتى الآن عن تورط السعودية في ذلك، كل حقيقة يدعي الناس أنهم يعرفونها في هذه الحالة، جاءت من أجهزة الأمن التركية، وهم لا يمكن الوثوق بهم ” .

وأضاف ” هانسون ” : ” لقد وضعوا بأنفسهم 160 صحفيًا في السجن، وهم يكرهون السعوديين والقطريين حلفاءهم، هناك الكثير من الأمور تدار في الخفاء ” .