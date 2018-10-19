طلعت حافظ يكشف طرق الاحتيال المصرفي ووسائل الحماية

علي القحطاني (صدى):

كشف طلعب حافظ، الامين العام لـ لجنة التوعية المصرفية بالبنوك، طرق الاحتيال المصرفي، مشيرًا إلى أن الوصول إلى المعلومات البنكية يسهل عملية الاختراق.

وأوضح ” حافظ ” في مداخلة هاتفية ببرنامج ” إم بي سي في أسبوع ” ، أن الوصول للمعلومات البنكية يتم عند اتصال العميل بشبكات مفتوحة أو غير آمنة.

وأشار إلى أن سرقة بيانات البطاقات المصرفية أو بيانات البطاقات الائتمانية عبر أجهزة مخصصة تُثبت على مكائن الصراف أو من خلال التجسس على العميل في الأماكن العامة، من أبرز طرق الاحتيال.

وطالب، عملاء البنوك بضرورة الدخول إلى الخدمات الإلكترونية للبنوك من خلال شبكات آمنة وأجهزة مزودة ببرامج حماية أصلية، وكذلك الحفاظ على سرية كلمات المرور وعدم التفريط فيها أو منح أشخاص آخرين الثقة بتقديمها لهم.