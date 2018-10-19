بالصور.. الاتفاق يختم تدريباته استعدادًا للقاء الأهلي غدًا
اختتم فريق نادي الاتفاق، اليوم الجمعة، تدريباته المسائية على ملعب ” عبدالله الدبل ” بالنادي، تحت إشراف المدرب الأوروغوياني ” ليوناردو راموس ” ، وذلك قبل المواجهة مع النادي ” الأهلي ” غداً السبت، ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” للمحترفين.
وتضمنت ” التدريبات ” ، على بعض التمارين الترفيهية وبعض الجمل الفنية والتكتيكية الخفيفة تجنباً للأرهاق.
وفي هذا الإطار التحق في تدريبات الفريق الحارس الجزائري ” رايس مبولحي، والمهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف ” بعد فراغهما من المشاركة مع منتخب بلاديهما في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.
ويخوض ” الاتفاق ” غدًا السبت، مواجهة مهمة مع النادي الأهلي على استاد الأمير ” محمد بن فهد ” بالدمام، ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” للمحترفين.
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