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بالصور.. الاتفاق يختم تدريباته استعدادًا للقاء الأهلي غدًا

بالصور.. الاتفاق يختم تدريباته استعدادًا للقاء الأهلي غدًا
نواف السالم(صدى):

اختتم فريق نادي الاتفاق، اليوم الجمعة، تدريباته المسائية على ملعب ” عبدالله الدبل ” بالنادي، تحت إشراف المدرب الأوروغوياني ” ليوناردو راموس ” ، وذلك قبل المواجهة مع النادي ” الأهلي ” غداً السبت، ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” للمحترفين.

وتضمنت ” التدريبات ” ، على بعض التمارين الترفيهية وبعض الجمل الفنية والتكتيكية الخفيفة تجنباً للأرهاق.

وفي هذا الإطار التحق في تدريبات الفريق الحارس الجزائري ” رايس مبولحي، والمهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف ” بعد فراغهما من المشاركة مع منتخب بلاديهما في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

ويخوض ” الاتفاق ” غدًا السبت، مواجهة مهمة مع النادي الأهلي على استاد الأمير ” محمد بن فهد ” بالدمام، ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” للمحترفين.

 

 


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