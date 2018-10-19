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رئيس رابطة جماهير الاتحاد يتسلم جائزة ” الجمهور المثالي “

رئيس رابطة جماهير الاتحاد يتسلم جائزة ” الجمهور المثالي “
نواف السالم(صدى):

نشر الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين، اليوم الجمعة، صور عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أوضح فيها قيام رابطة الدوري السعودي للمحترفين بتسليم جائزة الجمهور المثالي في الجولة الرابعة لرئيس رابطة جماهير نادي الاتحاد.

وأظهرت ” الصورة ” ، رئيس رابطة جماهير الاتحاد، وهو مبتسمًا وحامل الدرع في يديه.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1682 ] نشر منذ 1 ساعة

الف مبروك لنادي الاتحاد و رئيس رابطة المشجعين الكابتن صالح القرني صاحب التاريخ العريض في مدرجات النادي الذهبي أطال الله في عمره .

[ عدد التعليقات: 2828 ] نشر منذ 1 ساعة

الي يسأل عن لهفة العاشق يلقاه في عالم المرأ’

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