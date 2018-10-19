رئيس رابطة جماهير الاتحاد يتسلم جائزة ” الجمهور المثالي “

نواف السالم(صدى):

نشر الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين، اليوم الجمعة، صور عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أوضح فيها قيام رابطة الدوري السعودي للمحترفين بتسليم جائزة الجمهور المثالي في الجولة الرابعة لرئيس رابطة جماهير نادي الاتحاد.

وأظهرت ” الصورة ” ، رئيس رابطة جماهير الاتحاد، وهو مبتسمًا وحامل الدرع في يديه.