رئيس رابطة جماهير الاتحاد يتسلم جائزة ” الجمهور المثالي “
نشر الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين، اليوم الجمعة، صور عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أوضح فيها قيام رابطة الدوري السعودي للمحترفين بتسليم جائزة الجمهور المثالي في الجولة الرابعة لرئيس رابطة جماهير نادي الاتحاد.
وأظهرت ” الصورة ” ، رئيس رابطة جماهير الاتحاد، وهو مبتسمًا وحامل الدرع في يديه.
زائر[ عدد التعليقات: 1682 ] نشر منذ 1 ساعة
الف مبروك لنادي الاتحاد و رئيس رابطة المشجعين الكابتن صالح القرني صاحب التاريخ العريض في مدرجات النادي الذهبي أطال الله في عمره .
سردار[ عدد التعليقات: 2828 ] نشر منذ 1 ساعة
الي يسأل عن لهفة العاشق يلقاه في عالم المرأ’