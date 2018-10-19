إدارة بايرن ميونخ تدافع عن لاعبيها: صامدون في الأزمة الحالية

طلال الغامدي(صدى):

أكد ” أولي هونيس ” رئيس نادي بايرن ميونخ، والرئيس التنفيذي ” كارل هاينز رومينيغه ” ، والمدير الرياضي ” حسن صالحميدزيتش ” ، اليوم الجمعة، خلال المؤتمر الصحفي على وحدة النادي في مواجهة الأزمة الحالية، و شنوا فيه هجوم ضد الأصوات الناقدة للنادي.

وقال ” رومينيغه ” : إن ثلاثتنا متفقون على أننا لن نقبل بهذا الأسلوب بعد الآن، ما شهدناه هو تصفية حسابات مع لاعبين بعينهم، في إشارة للانتقادات التي طالت اللاعبين الدوليين بالبايرن عقب هزيمة ألمانيا أمام هولندا بثلاثية نظيفة السبت الماضي، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وأضاف ” رومينيغه ” : ” لا أجد الكلمات للتعليق على الأمور التي قرأتها بشأن مانويل نوير، الذي حصل على جائزة القفاز الذهبي أربع مرات، ما حققه في كرة القدم غير قابل للنقاش ” ، وذلك عقب تعرض حارس بايرن والمنتخب ” نوير ” لانتقادات شديدة بسبب خطأ ارتكبه في مواجهة هولندا.

ودافع رئيس مجلس إدارة البايرن عن المدافعين ” جيروم بواتينغ وماتس هوملز ” اللذين قيل عنهما أنهما يلعبان ” كرة قدم للعجائز ” قائلًا: ” اليوم هو يوم هام لبايرن، لأننا نريد أن نقول للجميع إننا لن نقبل بهذا بعد الآن، سنحمي لاعبينا ومدربنا ونادينا ” .

وأكمل ” رومينيغه ” : ” إننا لا نحمل وسائل الإعلام المسؤولية عن الأزمة، من يلعب بشكل سيء عليه أن يتقبل الانتقادات، لكننا نطالب بمعلومات موضوعية ” .