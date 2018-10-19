” صدارة ” توفر وظائف هندسية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة صدارة للكيميائيات، عدد من الوظائف الهندسية الشاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في بعض التخصصات.

وأوضحت أن العمل سيكون في مقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل، مشيرة إلى أن الوظائف هي: ” أخصائي الاستدامة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو العلوم الكيميائية)، مستشار تقني: شهادة الدبلوم في تخصص هندسة الحريق، ويفضل درجة البكالوريوس ” .

وكشفت الشركة أن التقديم متاح الآن عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، من خلال الرابطhttps://career5.successfactors.eu