وظائف إدارية شاغرة بـ ” جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا، عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في بعض التخصصات.

وأوضحت أن العمل سيكون في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة، مشيرة إلى أن الوظائف هي:

1. أخصائي مركز البيانات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تكنولوجيا المعلومات، الهندسة الكهربائية)، أو التخصصات ذات الصلة.

2. مدير المشاركة التقسيمية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة)، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل درجة الماجستير.

وكشفت الجامعة أن التقديم متاح الآن عبر موقعها الإلكتروني، من خلال الرابطhttps://jobs.brassring.com