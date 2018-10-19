بلاغات عدة جراء هطول الأمطار بالشرقية.. وحصلية المصابين: صفر

نايف السالم(صدى):

شهدت المنطقة الشرقية، اليوم الجمعة، هطول أمطار غزيرة وحالة من التقلبات الجوية، فيما وردت البلاغات لمديرية الدفاع المدني إلا أنها لم تسجل إصابات.

وصرَّح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني، بأنه وردت عدة بلاغات إلى مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الأحساء ومركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة بقيق، ولم يتم تسجيل أي إصابات بالمنطقة حتى الآن.

وأوضح ” الشهراني ” في بيان له، أنه تم الاستعداد بخطة لمواجهة مخاطر الأمطار و السيول لاتخاذ كافة التدابير المناسبة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

ودع المقدم الشهراني، جميع المواطنين والمقيمين بالمنطقة لأخذ الحيطة والحذر في حال هطول الأمطار والسيول، مضيفًا: ” إن الدفاع المدني على أتم الاستعداد والجاهزية لتقديم خدماته من خلال الرقم 998 ” .

وشدّد على ضرورة الالتزام بتعليمات الدفاع المدني ومتابعة الموقع الرسمي للمديرية www.998.gov.sa، أو عن طريق حساباتها الرسمية على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.