تقلبات جوية على الرياض والشمالية خلال ساعات الليل.. والأرصاد تحذر

حمود العنزي(صدى):

وجَّه النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع لهيئة الأرصاد الجوية، تنبيهين مختلفين على منطقتي الحدود الشمالية والرياض.

ويشمل التنبيه على منطقة الحدود الشمالية محافظة عرعر والأجزاء المجاورة، وهو عبارة عن استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وتبدأ حالة الطقس على الحدود الشمالية، في السابعة وحتى الثانية بعد منتصف الليل.

كما يشمل التنبيه على منطقة الرياض كل من: رماح، المجمعة، الثمامة، الحفنة، حريملاء، رويغب، والأجزاء الشمالية من العاصمة والأجزاء المجاورة.

وأوضح أن حالة الطقس عبارة عن نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، وستبدأ الساعة السابعة وحتى الـ11 مساء اليوم الجمعة.