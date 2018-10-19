بالفيديو.. إنجراف مركبة بوادي جازان بسبب الأمطار والسيول

عادل الحربي (صدى):

أدت الأمطار الغزيرة والسيول التي ضربت مرتفعات شرق منطقة جازان، اليوم الجمعة، إلى جرف مركبة بمحافظة العارضة وقطع عدد من الطرق.

فيما نجا المواطنين الذين كانوا على متن المركبة وفئتها جيب، واستطاعوا الخروج قبل أن تغمر بالمياه في وادي جازان.

وفي هذا الإطار دعا ” الدفاع المدني ” ، المواطنين والمقيمين بعدم المجازفة عن طريق قطع الأودية أو البقاء في بطونها فترة هطول الأمطار وتجمع السحب.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في وقت سابق أن توقعاتها إلى استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى الغزيرة مع نشاط في الرياح السطحية الهابطة، على كلًا من ” العيدابي وأجزاء من الداير والريث والعارضة ” .

httpv//youtu.be/EUjTRCyWdtk..

httpv//youtu.be/u9pL8v2feNY