الأمانة تدفع مشرف نظافة لإعادة 240 ألف ريال إلى راكب سعودي بمطار القاهرة

نايف السالم(صدى):

أعاد مشرف نظافة بالصالة الموسمية في مطار القاهرة الدولي، حقيبة بها 240 ألف ريال إلى مواطن سعودي كان قد فقدها أثناء إنهاء إجراءات السفر.

وعثر مشرف النظافة طارق أحمد عبدالباسط، على الحقيبة التي تحتوي على 240 ألف ريال، عقب إنهاء إجراءات ركاب الرحلة 664 القادمة من جدة.

وقام المشرف، بتسليم الحقيبة إلى المسؤولين عن المفقودات في المطار لتسليمها إلى صاحبها، الذي أبلغ بعدها بدقائق عن فقد الحقيبة، وتم إعادتها إليه.

من جانبه، قدَّم المواطن السعودي، الشكر لمشرف النظافة، كما قرر أحمد فوزي رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، إقامة حفل تكريم للمشرف وصرف مكافأة لأمانته.