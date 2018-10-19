  • الجمعة 19

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. فيديوهات متنوعة
  3. شاهد .. سعودي يفاجئ مقدم برنامج بمعرفته أسماء الصخور في الصحراء !

شاهد .. سعودي يفاجئ مقدم برنامج بمعرفته أسماء الصخور في الصحراء !




الوسوم:

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 56395 ] نشر منذ 2 ساعتين

هذا شي عادي يااخ عيد ،،

,, كل شخص يعرف اسماء مايوجد بدياره ، سواءاً شعبان او وديان ، جبال او ضلعان او هضاب ، وحتى اسم كل شبر في بلده ،، يعرفها بأسمها ,,

,, فالأرض معموره منذ الأزل وتعرف بأساميها عند سكانها يتوارثونها الأحفاد نقلاً عن الأجداد .. فلااا غربه ,,

,, ما اقول إلا عساها ديار للعمار والحيا من رب العباد ، وينعم اهلها باالرخاء والسخاء ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *