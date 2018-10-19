نشر : منذ 3 ساعات 946 1 فيديوهات متنوعة شاهد .. سعودي يفاجئ مقدم برنامج بمعرفته أسماء الصخور في الصحراء ! الوسوم:السعودية
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56395 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا شي عادي يااخ عيد ،،
,, كل شخص يعرف اسماء مايوجد بدياره ، سواءاً شعبان او وديان ، جبال او ضلعان او هضاب ، وحتى اسم كل شبر في بلده ،، يعرفها بأسمها ,,
,, فالأرض معموره منذ الأزل وتعرف بأساميها عند سكانها يتوارثونها الأحفاد نقلاً عن الأجداد .. فلااا غربه ,,
,, ما اقول إلا عساها ديار للعمار والحيا من رب العباد ، وينعم اهلها باالرخاء والسخاء ,,