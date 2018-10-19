السعودية ” سارة ” تحصل على الميدالية البلاتينة وجائزة افضل اختراع في معرض وارسو في بولندا لعام 2018 *

فيصل العنزي(صدى):

فازت المخترعة السعودية ” سارة قريشي ” بالميدالية البلاتينية في معرض الاختراعات الدولي 2018 والذي استضافته جامعة وارسو العالمية في بولندا. حيث ضم هذا المعرض اكثر من ٣٠٠ اختراع في ٢٠ مجال علمي مخلف بعدد كبير من المخترعين من جميع دول العالم.

وتأتي مشاركة سارة قريشي في هذا المعرض لتمثل المملكة العربية السعودية للمرة الثالثة ع التوالي باختراعها مفتاح ذكي للسيارات يساهم في حماية الشخص بصفة خاصة وحماية المجتمع بشكل عام ويجمع عدة مميزات وابتكارات بعد دراسات عميقة ودقيقة.

الجدير بالذكر ان سارة قريشي سبق وان حققت نجاحات عالمية في معرض ارخميدس/ روسيا 2018 ، وحصلت على شهادة فخريه دبلوم في مجال الاختراع والميدليه البرونزيه. كما فازت ايضاً بالميدالية الذهبية و افضل اختراع من اتحاد المخترعين الكوري في معرض كيوي / كوريا ٢٠١٨.