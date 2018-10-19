بالفيديو.. تاجر يهدد بالانتحار من أعلى سطح مبنى حكومي

القاهرة(صدى):

أظهر مقطع فيديو، تاجر مصري يهدد بالانتحار من أعلى سطح مبنى حكومي في محافظة بورسعيد المصرية.

وبيَّن الفيديو، التاجر وهو يحاول الانتحار من أعلى سطح مبنى هيئة الصادرات التابع للهيئة العامة لميناء بورسعيد، ولحظة إنقاذ قوات الحماية المدينة له.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن التاجر أقدم على ذلك إثر خلاف وقع بينه وبين مصلحة الصادرات، حيث قام التاجر بوضع كمية من الجاز علي جسده مهدداً بإشعال النيران في نفسه.