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بالفيديو.. تاجر يهدد بالانتحار من أعلى سطح مبنى حكومي

بالفيديو.. تاجر يهدد بالانتحار من أعلى سطح مبنى حكومي
القاهرة(صدى):

أظهر مقطع فيديو، تاجر مصري يهدد بالانتحار من أعلى سطح مبنى حكومي في محافظة بورسعيد المصرية.

وبيَّن الفيديو، التاجر وهو يحاول الانتحار من أعلى سطح مبنى هيئة الصادرات التابع للهيئة العامة لميناء بورسعيد، ولحظة إنقاذ قوات الحماية المدينة له.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن التاجر أقدم على ذلك إثر خلاف وقع بينه وبين مصلحة الصادرات، حيث قام التاجر بوضع كمية من الجاز علي جسده مهدداً بإشعال النيران في نفسه.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 56395 ] نشر منذ 3 ساعات

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 11601 ] نشر منذ 3 ساعات

*** مهدداً بإشعال النيران في نفسه ***
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إللـي يبي ينتــحر مَيــهدد . ينتــحر على طــول .
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ليتهم مَعطوه وجه كان شافوه نازل على قولتهم بِلأسـانسير .

[ عدد التعليقات: 4320 ] نشر منذ 2 ساعتين

كيف يعرفون انه بينتحر وهو فوق بالمبنى جدا مرتفع يجلسون يراقبون المباني 😰

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