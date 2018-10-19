” صدى ” تهنىء مدير عام إدارة التحرير بـ واس بمناسبة تخرج ابنه مشعل برتبة ملازم طيار

إبراهيم الزهراني(صدى):

تتقدم صحيفة ” صدى ” وطاقمها الإعلامي، بالتهنئة الخاصة إلى مدير عام إدارة التحرير بوكالة الأنباء السعودية (واس)، علي بن هجاد الزهراني وأسرة آل هجاد، بمناسبة تخرج ابنهم مشعل بن علي، من كلية الملك خالد العسكرية وتعيينه برتبة ملازم طيار بعد ابتعاثه من قبل وزارة الحرس الوطني لدراسة الطيران في استراليا.

وإذ تتقدم ” صدى ” بأجمل كلمات التهاني والتبريكات وبأرق عبارات الفرح والسعادة، إلى الأسرة بالتهنئة، فإنها تتمنى دوام النجاح والتقدم على الملازم طيار مشعل بن علي، وعلى جميع أفراد الأسرة.