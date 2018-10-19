شاهد .. تعرف على المكان الذي قتل فيه كُليب

الجمعة 19
أكتوبر
ما يعلم الغيب إلا الله نتمنى من عيد اليحي أن يقول دئما في آخر رواياته هذا والله اعلم
صحيح كلامك يخوي الواقع . ما يعلم الغيب إلا الله سـبحانه .
طيب طيب ,,
,, منكم نستفيد يادكتور عيد ,,
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الواقع[ عدد التعليقات: 6529 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما يعلم الغيب إلا الله نتمنى من عيد اليحي أن يقول دئما في آخر رواياته هذا والله اعلم
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11601 ] نشر منذ 1 ساعة
صحيح كلامك يخوي الواقع . ما يعلم الغيب إلا الله سـبحانه .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56395 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب طيب ,,
,, منكم نستفيد يادكتور عيد ,,