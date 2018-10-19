” المراعي للألبان ” توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

وفَّرت شركة المراعي للألبان، وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات محددة.

وكشفت الشركة، أن العمل سيكون يمقرها الرئيسي في الرياض، مشيرة إلى أن الوظائف المتاحة هي : ” رئيس قسم ذكاء الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، محلل مبرمج: درجة البكالوريوس في تخصص البرمجة، مبرمج: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الحاسب الآلي، تطبيقات الحاسوب) ” .

وأكدت أن التقديم متاح الآن عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك من خلال الرابط https://career5.successfactors.eu