للجنسين.. وظائف إدارية شاغرة لدى ” طيران أديل “

فاطمة المالكي(صدى):

وفَّرت الشركة الوطنية ” طيران أديل ” ، وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في تخصصات محددة.

وكشفت الشركة، أن العمل سيكون يمقرها الرئيسي في الرياض وجدة، مشيرة إلى أن الوظائف المتاحة هي : ” موظف العمليات (الرياض): شهادة الدبلوم أو الثانوية العامة، مع جود خبرات سابقة، المدير المالي (جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو في أي مجال ذي الصلة ” .

وأكدت أن التقديم متاح الآن و مستمر حتى تاريخ 18 يناير 2019م، وذلك من خلال الرابطhttp://flyadeal.mihnati.com