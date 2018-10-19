بالفيديو.. أردوغان يغفو بمؤتمر صحفي مع رئيس مولدوفا

أنقرة(صدى):

نشر الصحفي ” التركي عبدالله بوزكورت ” المقيم في العاصمة السويدية، اليوم الجمعة، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” ، يوثق تعرض الرئيس التركي ” رجب طيب أردوغان ” إلى موقف محرج، حيث استسلم للنوم أثناء مؤتمر صحفي جمعه بنظيره المولدوفي ” إيجور دوندون ” .

وأظهر ” الفيديو ” ، ” أردوغان ” وهو يحاول فرك عينيه لمقاومة النعاس، إلا أنه استسلم لغفوة في الدقائق الأخيرة، وجاء المؤتمر صحفي المشترك لأردوغان مع نظيره المولدوفي، عقب اجتماع ثنائي، وآخر على مستوى الوفود في العاصمة كيشنيناو.

ولفت ” أردوغان ” ، إلى أنه خلال لقائه مع دوندون، حددا هدفًا مشتركًا جديدًا لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مليار دولار.

ومن جانبها اعتقلت السلطات التركية عشرات الآلاف من الموظفين المدنيين والعسكريين، بذريعة انتمائهم إلى حركة جولن المقيم في الولايات المتحدة، الذي ينفي صلته بالانقلاب الفاشل.