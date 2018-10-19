” سيميوني ” يرفض التعليق على إمكانية تجديد عقده مع أتلتيكو مدريد

ماجد محمد(صدى):

رفض الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، التعليق على إمكانية تجديد عقده مع الفريق، خاصة بعدما أعرب المدير التنفيذي للنادي ميغل آنخل خيل مارين رغبته في استمرار التشولو على رأس الإدارة الفنية للفريق.

وقال سيميوني في رده على إمكانية تجديد عقده : ” من الطبيعي أن يبدأ ميغل بحكم مركزه في التفكير في الأمر، أما أنا من واجبي التركيز في فياريال ” .

وأضاف عن فياريال : ” سوف نلتقي بفريق يتمتع بلاعبين جيدين للغاية، نتوقع مباراة معقدة، عانينا في مواجهات فياريال السابقة ولا سيما على أرضه ولذا فهذا تحد جديد ” .

وكان ” مارين ” قد قال في هذا الأمر : ” بالتأكيد الأفضل للطرفين أن يتم تمديد العقد ” .