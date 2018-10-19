توقف مباراة النصر والباطن وخروج اللاعبين إثر التقلبات الجوية

ماجد محمد(صدى):

توقفت مباراة فريقي النصر والباطن، بعد 10 دقائق فقط على بدء المباراة؛ نظرًا للتقلبات الجوية التي شهدها ملعب الباطن.

وخرج لاعبي الفريقين من الملعب، إثر وجود موجة غبار وأتربة، ما أدى إلى تدني الرؤية الأفقية بالملعب.

يذكر أن النصر كان قد تقدَّم بهدف مقابل لا شيء، أحرز لاعب الباطن لوكاس في مرماه.