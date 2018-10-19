عشيق ينتقم من صديقته ويستأجر أشخاص للتعدي عليها

أبو ظبي(صدى):

انتقم وافد من جنسية آسيوية، من صديقته التي أنهت علاقتها به عن طريق استئجار 4 أشخاص من الجنسية نفسها، لسرقتها وترويعها والتحرش بها.

وتفصيلًا، اقتحم الـ4 أسيويين منزل المرأة التي تحمل نفس جنسيتهم في منطقة المدينة العالمية بالإمارات، وقاموا بسرقتها بالإكراه ونزع ملابسها وتقييدها والتحرش بها.

وأوضحت المجني عليها، أن هؤلاء الأشخاص اقتحموا منزلها في الثانية بعد منتصف الليل، وبدأوا في تقييدها وسرقة 12 ألف درهم وهاتفها، لكنها تمكنت من تحرير نفسها والاستغاثة، ليقوموا بتقييدها مرة أخرى وتجريدها من ملابسها والتحرش بها.

وأضافت أنها استطاعت مقاومتهما و فك قيودها ونزع الشريط اللاصق وأبلغت عن الواقعة.

وتمكنت شرطة دبي، من التوصل إلى الجاني الذي كان صديقها القديم واعترف بارتكاب الواقعة، حتى يلقنها درسًا لن تنساه، وعثر بحوزة الجناة على المسروقات.