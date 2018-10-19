بالفيديو والصور.. إصابات في حادث انهيار بعقبة الملك فهد بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

وقع، اليوم الجمعة، انهيار بعقبة الملك فهد بمنطقة الباحة، وتحديدًا قرب نفق 13، ما أسفر عن وقوع3 اصابات.

وصرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة، عماد بن منسي الزهراني، بأنه ورد بلاغ لغرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم الموحد 997 عن حدوث انهيار بعقبة الملك فهد بالباحة وتحديداً بالقرب من نفق 13 في تمام الساعه 16:35 بعد عصر يوم الجمعة .

وأضاف ” الزهراني ” أنه تم توجيه فرقتين إسعاف من الهلال الأحمر، وتم مسح الموقع أيضاً من قبل الفرقة الإسعافية واتضح وجود 3 اصابات وتم التعامل معها إسعافياً بالموقع ومن ثم نقلهما لمستشفى الملك فهد بالباحة.