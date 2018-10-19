اعتداء جنسي وهتك عرض الأطفال.. اكتشاف ذئب بالصدفة

القاهرة(صدى):

تعرَّض طفل يبلغ 12 عامًا من عمره، إلى الاعتداء الجنسي أكثر من مرة من قبل جاره، بعد استدراجه له وتهديده حال إبلاغ أسرته.

واكتشفت الأسرة الواقعة، بعدما اشتكى الطفل من آلام شديدة ليسرع بالكشف عليه، ويكتشف تعرض نجله إلى الاعتداء الجنسي، ومن ثم يقرر الأب تحرير محضر بقسم الشرطة.

وفي القسم الواقع بمنشأة القناطر في محافظة الجيزة بمصر، بدأ الطفل في سرد تفاصيل استدراج جاره الشاب صاحب الـ20 عامًا، له والاعتداء عليه جنسيًا.

وكشفت التحريات بعد ذلك، أن المجني عليه لم يكن الضحية الأولى لهذا المعتدي، وإنما تعدى أيضًا على طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، تقطن في نفس محل سكنه.

ووجهت الجهات الأمنية، بسرعة ضبط المتهم، والذي اعترف بصحة التحريات وارتكابه للواقعتين، و تم إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.