حجز 14 مركبة مخالفة لأنظمة الصحة البيئية بحيي ” الرمال ” و ” النظيم ” بالرياض

الرياض(صدى):

قامت دوريات أمانة منطقة الرياض اليوم، بحملة واسعة على مواقع البيع العشوائي في حيي ” الرمال ” و ” النظيم ” بمدينة الرياض، بمساندة من الجهات الأمنية، ومشاركة بلدية الروضة، والإدارة العامة للنظافة جرى خلالها حجز 9 مركبات، و5 دراجات نارية في حي الرمال خالفت اشتراطات أنظمة الصحة البيئية، وسُلم 27 عاملًا مخالفًا كانوا يعملون عليها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وفي حي النظيم, تم حجز 5 مركبات، وتسليم 13 عاملًا مخالفًا لأنظمة الصحة البيئية للجهات المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.