بالصور.. شكوى طالبات كلية المندق تلقى اهتمام ” أمير منطقة الباحة “

إبراهيم الزهراني(صدى):

نشر الدكتور ” عقاب اللويحق ” وكيل إمارة الباحة، اليوم الجمعة، تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” ، أكد فيها على وعد أمير منطقة الباحة ” حسام بن سعود ” ، بتسليط اهتمامه على مطالب طالبات كلية المندق.

وقال ” اللويحق ” ، في تغريدته: ” صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور ” حسام ” أمير المنطقة، يوجه بأن ما أثير في ” تويتر ” عن كلية المندق للبنات هو جدير بالاهتمام والمناقشة والمتابعة، وأنه سوف يكون في اهتمام سموه هذا الأسبوع ” .

جاء ذلك عق إطلاق وسم ” طالبات كلية المندق في خطر ” ، والذي بلغ ” الترند السعودي ” منذ أمس، للمطالبة بموقعٍ أكثر أمانًا من مبنى الكلية الحالي، والذي بينوا أنه عبارة عن ” قاعة أفراح ” تم استئجارها للكلية وهو مهيأ حيث أن الطالبات إعتادت وجود الالتماسات الكهربائية وأجهزت الإنذار في كلّيتهم.

ولفتت ” الطالبات ” ، في شكواهم إلى أن المبنى عديم التهوية ضيّق القاعات والممرات والساحات، موضحات أن مطالبتهن لا تتعدى أن تكون البيئة المهيأة للتعليم في مبنى لجامعة الباحة، وليست قاعات أفراح لا تلبث أن تبدأ العيوب الإنشائية والكهربائية في المبنى.

وطالبت ” المتضررات ” ، بضرورة إيجاد حلول قبل موسم الأمطار الذي بات وشيكًا والذي تكثر معه الالتماسات الكهربائية الخطرة.