” مدني الجوف ” يحذر من التقلبات الجوية.. ويحدد إرشادات للتقيد بها
أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، بالمواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر على خلفية التقلبات الجوية المؤثرة على أجواء المنطقة.
وحدَّد النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الجوف، بعض التعليمات والإرشادات التي ينبغي التقيد بها، حفاظًا على سلامة الجميع، وهي:
١- عدم الخروج من المنازل في حالة الأمطار الغزيرة إلا للضرورة.
٢- الحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات على الطرق، خاصة في الطرق الزراعية وقت الأمطار، خشية الانزلاق.
٣- البعد عن المجسمات الجمالية في الطرق والميادين واللوحات الإعلانية المعرضة للسقوط.
٤- الابتعاد عن أسلاك الضغط العالي و الأسلاك الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار، تفاديا للصعق الكهربائي.
٥- تجنب الأماكن المرتفعة والمكشوفة والقريبة من الأشجار وعدم استعمال الجوال أثناءالبرق.
٦- الابتعاد عن الأماكن المسقوفة من الهنجر أو الزنك، حيث أنها معرضة للتطاير وتعرض للإصابة.
٧- عدم السباحة في المستنقعات المائية ومجاري الأودية.
٨- عدم الاقتراب من الأودية أثناء التنزه، لأنها عرضه للانزلاق والانجراف.
٩- عدم المخاطرة بقطع مجاري السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة.
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