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” مدني الجوف ” يحذر من التقلبات الجوية.. ويحدد إرشادات للتقيد بها

” مدني الجوف ” يحذر من التقلبات الجوية.. ويحدد إرشادات للتقيد بها
علي العنزي(صدى):

أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، بالمواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر على خلفية التقلبات الجوية المؤثرة على أجواء المنطقة.

‎وحدَّد النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الجوف، بعض التعليمات والإرشادات التي ينبغي التقيد بها، حفاظًا على سلامة الجميع، وهي:

‎١- عدم الخروج من المنازل في حالة الأمطار الغزيرة إلا للضرورة.
٢- الحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات على الطرق، خاصة في الطرق الزراعية وقت الأمطار، خشية الانزلاق.
٣- البعد عن المجسمات الجمالية في الطرق والميادين واللوحات الإعلانية المعرضة للسقوط.
٤- الابتعاد عن أسلاك الضغط العالي و الأسلاك الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار، تفاديا للصعق الكهربائي.
٥- تجنب الأماكن المرتفعة والمكشوفة والقريبة من الأشجار وعدم استعمال الجوال أثناءالبرق.
٦- الابتعاد عن الأماكن المسقوفة من الهنجر أو الزنك، حيث أنها معرضة للتطاير وتعرض للإصابة.
٧- عدم السباحة في المستنقعات المائية ومجاري الأودية.
٨- عدم الاقتراب من الأودية أثناء التنزه، لأنها عرضه للانزلاق والانجراف.
٩- عدم المخاطرة بقطع مجاري السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة.


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