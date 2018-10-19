” مدني الجوف ” يحذر من التقلبات الجوية.. ويحدد إرشادات للتقيد بها

علي العنزي(صدى):

أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، بالمواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر على خلفية التقلبات الجوية المؤثرة على أجواء المنطقة.

‎وحدَّد النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الجوف، بعض التعليمات والإرشادات التي ينبغي التقيد بها، حفاظًا على سلامة الجميع، وهي:

‎١- عدم الخروج من المنازل في حالة الأمطار الغزيرة إلا للضرورة.

٢- الحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات على الطرق، خاصة في الطرق الزراعية وقت الأمطار، خشية الانزلاق.

٣- البعد عن المجسمات الجمالية في الطرق والميادين واللوحات الإعلانية المعرضة للسقوط.

٤- الابتعاد عن أسلاك الضغط العالي و الأسلاك الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار، تفاديا للصعق الكهربائي.

٥- تجنب الأماكن المرتفعة والمكشوفة والقريبة من الأشجار وعدم استعمال الجوال أثناءالبرق.

٦- الابتعاد عن الأماكن المسقوفة من الهنجر أو الزنك، حيث أنها معرضة للتطاير وتعرض للإصابة.

٧- عدم السباحة في المستنقعات المائية ومجاري الأودية.

٨- عدم الاقتراب من الأودية أثناء التنزه، لأنها عرضه للانزلاق والانجراف.

٩- عدم المخاطرة بقطع مجاري السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة.